'Albicchiere', la startup umbra raccoglie investimenti per 710mila euro: ecco l'idea

Nuovo round di investimenti per la startuo umbra Beexlab: aumento di capitale di 710mila euro sottoscritto da Sici Sgr Spa, per conto del Fondo Umbria Ricerca e Innovazione, Gepafin spa e alcuni imprenditori.

Beexlab nasce a Corciano nel 2017 per sviluppare Albicchiere, un sistema brevettato per il confezionamento, la consegna ed il consumo di vino al calice. Le caratteristiche innovative del sistema sono: un packaging, compatibile con le esistenti linee di confezionamento, che consente superiori performance per la conservazione e la logistica; un elegante dispenser che innova l'esperienza di consumo di vino a casa e nel settore Horeca; un ecommerce del vino che dispone di dati puntuali sulle preferenze dei consumatori. La campagna crowdfunding (Kickstarter-Indiegogo) ha dimostrato la consistenza di un mercato ricettivo, con oltre 1000 Wine Dispenser pre-venduti in 61 paesi (33% Usa).

“Siamo molto contenti che Sici e Gepafin abbiano creduto nella nostra azienda - spiega Massimo Mearini, co-fondatore e Amministratore della Società - ; avere tra i nostri soci investitori istituzionali e imprenditori di successo è la conferma dell’ottimo lavoro svolto finora. Questo round d’investimento ci permetterà di accelerare l’industrializzazione del nostro Smart Wine Dispenser Albi e di poter proporre un’esperienza innovativa ai consumatori di vino in tutto il mondo”.

Vittorio Gabbanini, Presidente di Sici Sgr, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di poter investire in nuove imprese pronte ad affrontare la sfida dei nuovi mercati e che ha saputo coniugare la produzione tradizionale dei nostri territori e le nuove modalità di consumo favorite dallo sviluppo delle tecnologie digitali. Con questa operazione, Sici continua a sostenere gli imprenditori in grado di sviluppare nuove progettualità secondo le migliori “best practice” orientate all’eccellenza ed alla creazione di valore”.

“Gepafin continua nella sua attività di sostegno agli start-up – dichiara Carmelo Campagna, Presidente di Gepafin S.p.a - . L’iniziativa promossa da Beexlab e sostenuta da Gepafin e da Sici Sgr con le risorse provenienti dal POR FESR 2014 2020 della Regione Umbria, ha l’obiettivo di introdurre innovazione e dinamicità in un settore tradizionale e importante come quello della produzione vinicola fortemente radicata nel nostro Territorio”