L'azienda umbra che batte la crisi: crescono organico e fatturato, bonus ai dipendenti

Sessant’anni di storia. È la Becchetti spa, azienda per la rivendita di materiali idrotermo sanitari e finiture di arredo per la casa, con sedi a Perugia, Balanzano e Foligno.



I primi passi si devono a William Becchetti, che fonda a Perugia la sua attività negli anni ’50, commercializzando prodotti edili attraverso l’impresa che inizialmente prende il suo nome. È negli anni ’60, però, che l’azienda decolla e inizia ad assumere un volto moderno, crescendo velocemente. Negli anni ‘70, con l’entrata della seconda generazione, l’azienda si sviluppa anche sul ramo tecnico e meccanico e a fine anni ‘90 cambia il suo nome in Becchetti srl, spostando la sua sede nelle immediate vicinanze di Perugia, dove crea un magazzino logistico di più di 5000 metri quadrati.



Con il nuovo millennio e l’ingresso della terza generazione, l’azienda converte la sua forma societaria in Spa, ristruttura integralmente lo showroom nella sede storica di Perugia e ne apre due nuove a Foligno e Balanzano, aumentando il numero di dipendenti interni e specializzandosi maggiormente su forniture di prodotti di altissima qualità e soluzioni tecniche che hanno l’obiettivo di massimizzare il risparmio energetico del cliente. Negli ultimi anni ha consolidato la sua offerta nella proposta di servizi chiavi in mano che vanno dalla preventivazione tecnica ed estetica, fino alla posa in opera delle proprie soluzioni e prodotti.



Nel 2021 l’azienda si è rafforzata ulteriormente, come testimoniano alcuni numeri: l’organico è cresciuto del 10% rispetto al 2020 e il fatturato è tornato ai livelli pre-crisi del comparto edilizio, con una crescita del 40% rispetto al 2020, anche grazie ai bonus edilizi. Proprio per questo motivo l’azienda ha riconosciuto l’impegno e la dedizione dei suoi dipendenti, destinandogli il 2% dell’utile sotto forma di premio di produzione.



“Il 2021 – hanno spiegato i titolari – è stato un anno pieno di sfide lavorative, di fatica ma anche di tanta gratificazione. Crediamo che anche il 2022 sarà un anno importante perché l’azienda compirà sessant’anni e celebrerà questo evento con diverse iniziative: l’inaugurazione del rinnovato punto vendita termo-idraulico di Perugia, promozioni ed eventi dedicati”.