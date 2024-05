Bcc di Spello e del Velino, utile milionario: scelto il Cda

L'assemblea dei soci della Bcc di Spello e del Velino ha approvato il bilancio d’esercizio 2023, confermando all'unanimità l'attuale presidente Alessio Cecchetti e tutto il Consiglio di Amministrazione uscente.

Nel prossimo triennio la Bcc di Spello e del Velino sarà guidata per il secondo mandato dal presidente Alessio Cecchetti, gli altri componenti del Cda sono: Gloria Fratini, Giorgio Buini, Gianluca Tribolati, Andrea Tattini, Fabrizio Pacifici, Emilio Garofani, Pasquale Gregori, Maria Zappelli Cardarelli, Gaia Magrelli e Emanuele Giannangeli.

"In uno scenario macroeconomico che è stato segnato da forte inflazione, dall'incremento dei tassi di interesse e da tensioni geopolitiche (conflitto bellico russo-ucraino e crisi in Medio Oriente) - sottolinea la nota - , l’istituto di credito umbro-laziale, conferma il trend di crescita e chiude il bilancio 2023 con un utile di 4 milioni di euro (+48% rispetto al 2022)". E ancora. "Le masse intermediate superano il miliardo e cento milioni di euro con la raccolta complessiva che segna un incremento del 2,76%, attestandosi a 767 milioni di euro e gli impieghi si attestano a 340 milioni di euro. In particolare, la raccolta indiretta, a quota 242 milioni, cresce del 27% testimoniando un approccio consulenziale e una relazione di fiducia con soci e clienti. Il CET 1 Ratio, valore che indica la solidità della Banca, si attesta al 23,68%, ben al di sopra dei requisiti regolamentari".