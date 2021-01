Battere la crisi, la mossa di Confimi: accordo con azienda di consulenza per aiutare le imprese

Accordo tra Confimi Industria Umbria con OBM Srl, azienda di consulenza specializzata nelle agevolazioni alle imprese, finalizzato a dare alle aziende umbre la possibilità di interpretare e accedere a tutte le agevolazioni, fondi e altre opportunità, in continua evoluzione, a livello nazionale ed europeo in questo difficile momento della pandemia da Covid. Continua dunque l'impegno dell'associazione di categoria di cogliere tutti i cambiamenti di scenario per poterli tradurre in un’occasione di miglioramento della competitività di tutti gli associati.

“Negli ultimi mesi e, soprattutto durante l’emergenza Covid, c’è stata un’evoluzione veloce e significativa della finanza agevolata - ha dichiarato il Direttore Generale di Confimi Industria Umbria, Roberta Gaggioli - da una parte, le opportunità sono aumentate in quantità e nell’entità del beneficio, dall’altra, è diventato indispensabile saperle selezionare, programmarle efficacemente ed in tempi sempre più ridotti. È quindi necessario trovare la soluzione definitiva e completa che ci permetta di cogliere sistematicamente tutti i contributi presenti nel mercato. E’ nostra intenzione far adottare una visione strategica della finanza agevolata a tutte le nostre imprese associate, così da poterla inserire a budget delle risorse recuperabili, realizzare una stima precisa dei costi/benefici, guidarla con un piano di azione mirato e adattabile alle condizioni contingenti, in tempo reale.”

Confimi ha scelto per l'accordo l'azienda OBM Srl perchè quest'ultima "si distingue sul mercato per il suo approccio programmatico ed efficace che permetta all’imprenditore di far crescere l’azienda con la finanza agevolata".