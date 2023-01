Il Gruppo Barton cresce ancora: storico accordo con WindTre Business e nuovi posti di lavoro in arrivo

Un accordo storico e nuovi posti di lavoro per l'Umbria. Dal primo gennaio 2023 è operativa l'intesa tra Barton Business e WindTre Business. A darne notizia è proprio il Gruppo Barton. La divisione Business, annuncia una nota, "da oltre 30 anni al fianco di aziende e professionisti per le soluzioni di telefonia, dati e Ict, ha stretto un’importante collaborazione con l’operatore nazionale WindTre Business per tutti i servizi tecnologici rivolti ad aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni". E ancora. "Un accordo strategico non solo per il settore delle telecomunicazioni ma anche per l’intero tessuto economico e sociale umbro, perché porta con sé prospettive di crescita e di sviluppo del territorio, con positive ricadute sul piano occupazionale".

“Siamo certi che WindTre Business sia l’azienda più innovativa, affidabile e capace di interpretare al meglio le esigenze tecnologiche dei principali stakeholder del comparto Tlc, quali imprese e Pa, garantendo sempre massima efficienza operativa - spiegano da Barton Business - . Grazie a questa partnership - continuano - Barton Business sarà a supporto degli operatori in veste di consulente e facilitatore dell’innovazione tecnologica".

"Parole importanti e attuali in un periodo di grandi trasformazioni tecnologiche: La progressiva digitalizzazione di moltissimi servizi crea inevitabili e profondi mutamenti nelle aziende, ma anche in tutto il settore dei servizi al cittadino nelle pubbliche amministrazioni - evidenziano i vertici WindTre, il Co-Ceo, Gianluca Corti, e il Cco, Maurizio Sedita - . Per fare questo, non si può prescindere dalle risorse umane e da una costante formazione. Ecco perché abbiamo scelto un partner come Barton, che da decenni si è sempre contraddistinto nel comparto per la sua serietà e professionalità".

A completamento del progetto, Barton Business, prosegue la nota, "ha intrapreso un’attività di recruiting territoriale che riguarderà varie figure professionali, soprattutto nell’ottica di ampliare l’organico della propria rete di consulenti. Nulla cambia, invece, per la rete di negozi retail del Gruppo Barton, insediata in varie città dell’Umbria da oltre 30 anni, che continuerà la sua partnership di lunga data con l’operatore Tim".