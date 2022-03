Lavoro, il Comune di Perugia assume 12 agenti di Polizia locale. Il bando e i requisiti

Il Comune di Perugia ha bandito un concorso per 12 agenti di Polizia municipale. Assunzioni mediante contratto a tempo indeterminato e pieno, Cat. C1, con il termine per la presentazione delle domande di ammissione che scade il 21 aprile 2022.

Possono partecipare al concorso del Comune di Perugia i cittadini italiani di età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32 (massimo 32 anni e 364 giorni) alla data di scadenza del bando; diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale; patente di guida di categoria B e patente di categoria A2 o superiore; la patente per la guida dei motoveicoli non deve essere limitata alla guida dei veicoli con cambio automatico; godimento dei diritti civili e politici; posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i concorrenti soggetti all’obbligo); non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; assenza licenziamento a seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; non essere stati ammessi a prestare servizio civile quale “obiettore di coscienza” ovvero aver rinunciato irrevocabilmente allo status di obiettore; non trovarsi nella condizione di disabile di cui all’art. 1 della legge 68/99 (art. 3, comma 4 L.68/99); non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stati sottoposto a misura di prevenzione; idoneità fisica al servizio di Agente di polizia municipale; non essere stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici.

Due posti messi a concorso sono riservati prioritariamente ai volontari delle forze armate.

Qualora il numero dei candidati ammessi sia tale da non consentire l’espletamento del concorso in tempi rapidi, l’Amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio di sottoporre i candidati a una prova preselettiva.

Le selezioni si espleteranno attraverso il superamento di tre prove d’esame – una di idoneità fisica, una scritta ed una orale – che verteranno sulle materie indicate nel bando.

La domanda di partecipazione al concorso per Agenti di Polizia al Comune di Perugia dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica alla seguente pagina, tramite credenziali SPID, entro il 21 aprile 2022.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso di € 10,00.

“La figura dell'operatore di Polizia locale è diventata sempre più centrale per la vita quotidiana. La prossimità verso i cittadini e la sicurezza urbana sono i fattori di primaria importanza, oltre al territorio. In sintesi il biglietto da visita dell'Amministrazione – ricorda una nota dell’Ugl Autonomie locali settore Polizia - Non più il vecchio ‘vigile’, ma un poliziotto con funzioni di polizia stradale, polizia giudiziaria e ausiliario di pubblica sicurezza”.

L’Ugl ha organizzato, in vista del concorso indetto dal Comune di Perugia, un corso di preparazione tenuto da operatori di settore altamente qualificati, con formula “formazione a distanza”. Per ulteriori info scrivere a: uglplitalia@libero.it.