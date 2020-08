L'Agenzia Forestale pronta ad assumere 50 persone. I sindacati: "Discriminatorio limite di età a 40 anni"

Un bando per assumere 50 persone contestato dai sindacati di Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria per via, in tempi di crisi e disoccupazione record, del parametro relativo al limite di età per fare domanda: non più di 40 anni. Nel mirino è finita l’Agenzia Forestale Regionale che era intenzionata ad assumere nuovi operai forestali ma al momento ha revocato il bando. "Riteniamo che nel contesto sociale ed economico in cui versa la nostre regione - hano scrivono i sindacati in una nota - dovrebbe essere garantita la possibilità di partecipare alla selezione a tutte quelle persone che, in possesso dei requisiti fisici e professionali, sono rimaste senza lavoro e che trovano difficoltà ad essere ricollocati, indipendentemente dall’età anagrafica. Imporre il limite dei 40 anni è ingiustificato e discriminatorio perché preclude la possibilità a molte persone in cerca di occupazione di partecipare alla selezione".

I sindacati hanno chiesto alla Regione di avviare una discussione sul futuro bando anche per mettere nero su bianco un percorso di stabilizzazione dato che le assunzione saranno a tempo determinato: "Riteniamo fondamentale assicurare un percorso lavorativo certo a queste persone e un ricambio generazionale vero e duraturo, che possa assicurare un futuro dell'Agenzia Forestale".

Secondo Flai, Fai e Uil, l’attuale numero di operai forestali, decimato dall’usura del lavoro, dall’età che avanza e dagli ultimi interventi legislativi in materia pensionistica, impone un intervento più organico e soprattutto un numero di nuovi operai più coerente rispetto alle reali esigenze, che soprattutto nell’ultimo anno si sono evidenziate. "Abbiamo chiesto se un tale intervento sia stato previsto per le figure amministrative, evidenziando come le normative in materia pensionistica stiano riducendo in modo significativo anche queste professionalità - scrivono ancora i sindacati - e crediamo che, al fine di sopperire a certe mancanze, l’amministrazione dovrebbe prevedere altri interventi mirati, garantendo con un’apposita riserva le figure professionali attualmente in organico tra gli impiegati forestali".

Di qui l’invito dei sindacati all’amministrazione a modificare il bando e a renderlo "più idoneo alle reali esigenze dell’ente” e alla Regione Umbria "a intervenire per garantire che il bando di selezione possa consentire la partecipazione a tutti i cittadini che vorranno”.