Baci Perugina, cartigli speciali per San Valentino firmati da Elodie e dai Pinguini Tattici Nucleari

Due idoli pop a confronto. Lei, simbolo di sensualità e romanticismo. Loro, icone di ironia e originalità. Sono Elodie e I Pinguini Tattici Nucleari i nuovi autori dei cartigli di Baci Perugina 2021. Due personalità forti e completamente differenti che danno vita a messaggi d’amore e dichiarazioni che rivoluzionano il romanticismo classico dei tradizionali cartigli. La sensualità di Elodie si mescola all’ironia dei Pinguini per dar vita ad una dichiarazione d’amore perfetta.

Quest’anno la Limited Edition di Baci Perugina di San Valentino conterrà ben 30 frasi inedite scritte a quattro mani dalla coppia Elodie-Pinguini, alcune colme di ironia e umorismo: “T’ho amata da subito. Tu c’hai messo un po'. Per me è stato un colpo di fulmine, per te un colpo di tuono” Altre più romantiche e sentimentali: “In un mare di strofe sei il mio ritornello”. E altre che mixano perfettamente ironia e romanticismo: “Il nostro amore è nato leggendo tra le righe e finirà ridendo tra le rughe.”