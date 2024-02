Aziende dell'Umbria, PuntoZero vince il Best Value Award

PuntoZero, l'azienda in house della Regione Umbria, vince il Premio Best Value Award Umbria "distinguendosi tra oltre 4.700 aziende umbre e risultando tra le migliori realtà aziendali della nostra regione", annuncia Palazzo Donini.

"In seguito alla ricerca di Imprenditore Smart condotta su un campione di oltre 4.700 aziende sono state selezionate sulla base di criteri finanziari le imprese finaliste calcolando l’equity value e il suo tasso di variazione rispetto all’anno precedente. PuntoZero si è distinta tra le migliori della propria categoria: un risultato importante che premia la capacità dell’azienda anche nella gestione delle risorse finanziarie. La ricerca infatti ha lo scopo di individuare, premiare e mettere in luce le aziende che creano valore. Non il fatturato, non il profitto, non gli obiettivi: lo studio tende a individuare il valore concreto generato. La crescita sana", scrive la Regione Umbria in una nota.

Il premio è stato ritirato dall’amministratore unico di PuntoZero, Giancarlo Bizzarri.