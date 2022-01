Aziende e lavoro, stanziati da Intesa Sanpaolo 10 milioni di euro in partnership con Urbani Tartufi e Truffleland per i giovani imprenditori umbri

Un plafond di 10 milioni di euro per finanziare investimenti a lungo termine anche valorizzando il ricambio generazionale e i giovani imprenditori del settore dei tartufi. E' quanto è stato stanziato nell’ambito del Programma Filiere, da Intesa Sanpaolo, con Urbani Tartufi Srl e Truffleland Srl, sottoscrivendo un accordo di collaborazione innovativa per l’accesso al credito delle aziende facenti parte del processo distributivo del noto marchio, punto di riferimento del settore per tartufi, funghi e prodotti tartufati sui mercati mondiali. L'importo riguarda in particolare le realtà locali dell’Umbria.

L’obiettivo dell’accordo tra Intesa Sanpaolo e Urbani Tartufi è di favorire il supporto finanziario agli imprenditori agricoli che intendono realizzare nuovi impianti e/o ampliamenti tartufigeni aderendo al progetto Truffleland di Urbani Tartufi. Un intervento che rientra nelle iniziative che la banca ha messo in atto in coerenza e a supporto degli investimenti legati al PNRR.

Il sostegno alle piccole e medie imprese del settore

Il progetto nasce dalla comune volontà di sostenere le piccole e medie imprese del territorio legate alla filiera nel superare le difficoltà della pandemia e accrescere gli sbocchi nei vari mercati. Ne potranno beneficiare le aziende agricole distribuite su tutto il territorio nazionale.

Urbani Tartufi, nata nel 1852 con sede a Sant’Anatolia di Narco in provincia di Perugia, è un’impresa con diffusione capillare sia a livello nazionale che internazionale con la quale Intesa Sanpaolo ha avviato da tempo una forte collaborazione valorizzata recentemente anche con la premiazione dell’azienda durante il Programma Imprese Vincenti della banca.

Truffleland è una società specializzata nella produzione e vendita di piantine da tartufo micorrizate, nella realizzazione di impianti tartufigeni chiavi in mano, di tartufaie coltivate, con un team di esperti nel campo delle consulenze in tartuficoltura. Le piante prodotte da Truffleland sono tutte regolarmente certificate da enti accreditati su tutto il territorio nazionale, con altissime percentuali di radici micorrizate.

Cosa prevede l'accordo

In base all’accordo, Truffleland e Urbani supporteranno i coltivatori attraverso la consulenza per l’analisi chimica e fisica di terreno, la redazione del progetto per la realizzazione o l’ampliamento di una tartufaia e per la realizzazione dell’impianto. Prevista consulenza e assistenza durante tutto il ciclo produttivo, oltre al ritiro dei tartufi garantito da contratto pluriennale.

Grazie al Programma Filiere di Intesa Sanpaolo, la banca vuole agevolare l’accesso al credito dei coltivatori segnalati come strategici dal capofiliera, dedicando soluzioni finanziarie che possano facilitare, in particolare, gli investimenti destinati alla realizzazione di progetti di impianto delle tartufaie. A livello nazionale sono già stati attivati 800 contratti che hanno coinvolto 20 mila fornitori, per un giro d’affari complessivo di 95 miliardi di euro.

Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo, a pochi giorni dall’insediamento nel nuovo ruolo, ha dichiarato “Siamo orgogliosi di aggiungere una nuova eccellenza del made in Italy al nostro Programma Sviluppo Filiere. La filiera del tartufo rappresenta infatti un vanto per il nostro Paese nel mondo a testimonianza della qualità e della ricchezza delle produzioni. Inoltre vogliamo favorire il ricambio generazionale e sostenere l’imprenditoria giovanile umbra in quanto rappresentano il futuro di questo importante territorio ricco di tradizioni da preservare, promuovendo nel contempo investimenti per le transizioni green e digitale e l’innovazione, in coerenza con gli interventi del PNRR”.

Giammarco Urbani, Amministratore Delegato Urbani Tartufi sottolinea: “È un traguardo importante quello siglato con Intesa Sanpaolo per il tartufo italiano, un pilastro fondamentale per la tartuficoltura che potrà finalmente rappresentare una risposta per le giovani generazioni. Invece di essere costretti a lasciare il nostro paese, i giovani potranno dedicarsi a questa pratica fortemente redditizia che, grazie a Truffleland, ha valenza scientifica ed una riuscita garantita. La Urbani Tartufi, che opera fin dal 1852, si impegnerà inoltre ad acquistare tutti i tartufi raccolti al prezzo corrente di mercato con pagamento immediato. Siamo fieri di questo accordo siglato con Intesa Sanpaolo, non solo perché la tartuficoltura costituirà un assetto economico importante per l’Italia, ma anche perché con gli alberi da tartufo che verranno piantati avremo contribuito al bene del nostro pianeta”.