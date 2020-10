Dal portabagagli dell'auto ai negozi a Ibiza e Roma: "Nick&Name", la scommessa vinta dei giovani imprenditori umbri

Una scommessa vinta che porta l'Umbria nella capitale italiana e in quella della movida: "La nostra azienda nasce nel 2015 a Deruta da 3 soci tutti della zona. Abbiamo creato il brand "Nick&Name" sempre nel 2015. Da sempre abbiamo puntato sul made in Umbria, lavorando esclusivamente con aziende e gente del posto. La territorialità è stata sempre la base per qualsiasi progetto". Si raccontano così i giovani imprenditori umbri che hanno dato vita all'azienda "Nick&Name", che adesso punta su Roma e Ibiza: "All'inizio della nostra attività la nostra prima "sede" era il portabagagli di un'utilitaria, nel 2016 abbiamo aperto il nostro primo laboratorio-Showroom a Pontenuovo di Deruta dove abbiamo iniziato a collaborare con gli studi di rappresentanza che hanno permesso al brand "Nick&Name" di entrare in oltre 100 negozi in Italia e avere 1 punto vendita a Ibiza".

Nel 2019, raccontano ancora dall'azienda, "abbiamo deciso di aprire al pubblico un Concept Store a Deruta dove il cliente ha la possibilità di acquistare il proprio capo di abbigliamento e personalizzarlo dando sfogo alla sua fantasia. I prodotti che si possono trovare nei nostri store sono tanti, t-shirt, felpe,tute,zaini,sneakers, cappelli e tantissimi gadget tutti personalizzabili. All'interno degli store sono presenti dei grafici e web designer a disposizione della clientela per elaborare la propria idea fino a creare da zero il proprio brand seguendolo in tutti i passi".

Il 10 ottobre," a distanza di un anno dal primo, apriremo il secondo Store a Marsciano. Inoltre a fine mese NickandName Lab diventerà franchising con l'apertura del primo store a Roma. Tutta la filiera di produzione partirà sempre ed esclusivamente dall'Umbria. Il concetto di territorialità è per noi imprescindibile. Nel nostro piccolo, in questo settore, stiamo portando avanti con tenacia in tutta Italia il Made in Umbria".