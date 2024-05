Lungarotti, l’eccellenza umbra premiata a livello internazionale per la promozione dell’enoturismo nella regione

L’azienda vinicola Lungarotti di Torgiano ha ottenuto il premio “Best Contribution to Tourism” ai The Drink Business Awards durante la London Wine Fair. Un prestigioso riconoscimento conferito da The Drink Business, una delle riviste più autorevoli nel settore del vino a livello internazionale. La giuria ha riconosciuto il contributo di Lungarotti nel valorizzare l’Umbria a livello internazionale attraverso i suoi musei, la promozione della cultura del vino e le sue strutture di accoglienza, attività che l’azienda svolge da oltre 50 anni.

Chiara Lungarotti, amministratore delegato dell’azienda, ha espresso grande soddisfazione per il premio, sottolineando il lavoro svolto dalla sua famiglia nel creare un circuito virtuoso basato su enogastronomia, ospitalità, esperienze autentiche a contatto con la natura e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale: “Mio padre Giorgio lo aveva già intuito tutto questo negli anni ’70. - spiega Lungarotti - Fu lui, infatti, con mia madre Maria Grazia, uno dei primi in Italia a capire che il trinomio vino-ospitalità-cultura avrebbe potuto rappresentare la chiave di volta per promuovere l’Umbria e renderla attraente dal punto di vista turistico”.

Grazie alla loro lungimiranza oggi Torgiano può vantare un paesaggio agricolo ben curato, un’architettura urbana restaurata e funzionale per una moderna accoglienza, e due musei di fama internazionale come il Museo del Vino di Torgiano e il Museo dell’Olivo e dell’Olio.

“A chi viene a Torgiano offriamo l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva che include wine tour, degustazioni dei nostri vini e di prodotti tipici, soggiorni nel nostro agriturismo tra i vigneti e visite guidate ai musei. Un turismo che coniuga cultura, natura ed enogastronomia di qualità” conclude l’amministratore delegato.