Gepafin pronta ad assumere con contratto a tempo indeterminato un manager esperto in credito

Contratto a tempo indeterminato in casa Gepafin spa. La società finanziaria partecipata dalla Regione Umbria è alla ricerca di un profilo professionale da inserire come dipendente con contratto a tempo indeterminato secondo la qualifica di Quadro Ccnl Bancari. Entro venerdì 18 giugno, gli interessati dovranno inviare l’istanza contenente tutti gli elementi richiesti, consultabili nell’apposito avviso di selezione al link www.gepafin.it/gepafin-avviso-di-selezione-personale, tramite lettera raccomandata A/R (indirizzata a Gepafin Spa, Ufficio Amministrativo, via Campo di Marte n.9, 06124, Perugia) o posta elettronica certificata (gepafinspa@legalmail.it).

Al termine della selezione, la Commissione selezionatrice stilerà la graduatoria dei candidati idonei che sarà pubblicata sul sito web www.gepafin.it. Il vincitore avrà diritto alla sottoscrizione del contratto di lavoro previa successiva delibera del Consiglio di amministrazione di Gepafin.

“Il soggetto – spiegano da Gepafin – deve essere esperto in Politica economica, Politiche del credito e mercati finanziari, Modelli economico-matematici ed econometrici per l’analisi dei dati, e dovrà saper usare programmi di calcolo quali Matlab, Python, EViews, Stata, R, e di robotic processing automation, come UiPath, Automation Anywhere, Zapier. Il tutto sarà materia d’esame: prevista una prova scritta e una orale, a cui saranno assegnati un massimo di 30 punti ciascuna e a cui andrà sommato il punteggio derivante dai titoli posseduti, quest’ultimo per un massimo di 40 punti. I curricula dei candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti verranno valutati da una apposita Commissione esaminatrice che, oltre a verificare il possesso dei requisiti generali come la cittadinanza italiana, l’età non inferiore ai 18 anni e altro, ammetterà alla procedura selettiva solo chi è in possesso di una Laurea magistrale in Economia e Commercio o Giurisprudenza, oppure ancora Ingegneria informatica o laurea equipollente con voto minimo di 110, Dottorato di ricerca e/o Master post laurea, esperienze di studio e/o lavoro all’estero in ambito economico finanziario, esperienza in ambito bancario e/o degli intermediari finanziari. A questi requisiti va aggiunta anche l’ottima conoscenza della lingua inglese”.