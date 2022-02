Aur, due borse di ricerca: il bando e le scadenze

L'Aur, l'Agenzia Umbria Ricerche, pubblica un bando di selezione per l'assegnazione di due borse di ricerca. La scadenza per presentare domanda è fissata per le 12 del 10 marzo.

"Ciascuna borsa di ricerca - si legge nel bando - avrà una durata di 12 mesi. Il rinnovo è ammesso solo in via eventuale, per un massimo di ulteriori 12 mesi, subordinato alla verifica del programma delle attività da svolgere e alla valutazione dei risultati raggiunti".

E ancora: "L'ammontare lordo annuo omnicomprensivo della borsa di ricerca è di euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00), incluse eventuali spese di partecipazione a seminari, convegni e altri 2 incontri formativi esterni. Non è previsto l’ulteriore contributo alle spese di alloggio o alle spese di altra natura".

Il pagamento della borsa, specifica il bando, "sarà effettuato in rate mensili posticipate, previa verifica dell’andamento dell’attività formativa svolta dal beneficiario della borsa. Sull'importo da corrispondere saranno operate le ritenute previste dalla legge".