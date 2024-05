Costi lievitati e assenza di partecipazione, Confesercenti chiede chiarezza sugli aumenti della Tari

Gli aumenti dell’ammontare della Tari sono sostanziosi (dal 3,5 al 9%), ma è soprattutto la totale mancanza di partecipazione e informazione sulla crescita dell’importo che suscita indignazione tra le associazioni di categoria.

Secondo Giuliano Granocchia, presidente di Confesercenti Umbria, i nuovi importi della tariffa per i rifiuti creeranno problemi sia per i commercianti e gli studi di professionisti, sia per i cittadini: “È sempre su queste categorie che ricadono i costi”.

Presidente Granocchia, la Tari sarà un problema?

“Gli aumenti annunciati in un periodo in cui i commercianti hanno già dovuto fronteggiare la crescita dei costi fissi ovviamente è un altro sovraccarico in un settore che, come dicono i dati, soffre una crisi di liquidità. Questi aumenti li riteniamo inopportuni economicamente, e poi dover apprendere dalla stampa aumenti significativi dal 3,5 al 9%senza che in nessun consiglio comunale o commissione siano state sentite le parti sociali o le associazione di categoria per un confronto, non è assolutamente condivisibile, visto che sono scelte che incidono non solamente sui commercianti, ma sui cittadini”.

Cosa avreste chiesto se convocati e cosa chiedete ora?

“Avremmo voluto una fase di partecipazione per capire le ragioni che portano a questi aumenti e valutare insieme, come utenti finali, quali potessero essere eventuali alternative. Giustificare gli aumenti con decisioni che sono assunte dall’autorità nazionale e calate sulla testa dei cittadini non possono essere accettate. Ormai è prassi fare certe scelte e celarle dietro tecnicismi sovracomunali sulle quali i cittadini non hanno voce. I cittadini si allontanano dalla politica perché la politica non riesce a intervenire più a favore dei cittadini. E questa è una critica trasversale che non riguarda partiti di governo o di opposizione, ma tutti perché nessuno ha aperto al confronto”.

La differenziata doveva portare alla riduzione dei costi, invece si è assistito al contrario: secondo voi cosa ha portato agli aumenti??

“Abbiamo letto le dichiarazioni del presidente Auri e non avendo avuto comunicazioni di sorta o letto documenti ufficiali ci dobbiamo attenere a quelle. La decisione è stata assunta di fronte all’aumento dei costi, come il gasolio, quelli per il personale e altri costi di gestione. Una ragione si trova sempre, ma non si può continuare così con tutti i costi che vengono scaricati sul cittadino o sul commerciante. Noi siamo assolutamente favorevoli alla raccolta differenziata che rimane il modo corretto di gestire i rifiuti, anzi senza differenziata i costi sarebbero stati sicuramente più alti. Come Confesercenti, però, diciamo che è arrivato il momento di rivedere i regolamenti sull’applicazione delle tariffe: ci sono tante tipologie di uffici e negozi che producono poco e pagano tariffe alte, così come tra i cittadini”.

Cosa può significare sul portafoglio dei cittadini e sul bilancio delle attività?

Ci sono Comuni dello Spoletino in cui si arriva al 9% di aumento, altri che sono intermedi e Terni che non ha registrato crescite, ma la media è del 6-7% che significa aumento percentualmente non indifferente per tutti”.

Come Confesercenti che farete?

“Abbiamo predisposto un documento generale, comprensivo di altri temi, da sottoporre ai candidati sindaci e c’è un passaggio sulla Tari con richieste di processi di vera partecipazione per quanto riguarda l’organizzazione di servizi che hanno ricadute dirette sulle tasche dei cittadini e dei nostri associati. Se dreno ricchezza svuotando le tasche dei cittadini, dreno anche la capacità di spesa e di consumi e così il piccolo commerciante paga sempre. Per questo chiediamo più partecipazione perché si tratta di cosa pubblica e serve la massima trasparenza nei processi decisionali. Vogliamo sapere come viene composto il costo di un servizio, perché potremo dare tutti un contributo tutti per migliorare il servizio stesso e contenere i costi”.