Nomine&Poltrone, "Mister Flea" nel governo della birra che conta: Matteo Minelli nominato vice-presidente Asso-Birra

L'imprenditore gualdese Matteo Minelli, mister Birra Flea, continuerà a sedere al tavolo dei grandi signori delle "bionde" nell'ambito dell'associazione AssoBirra, fondata nel 1907, e che mette insieme le più importanti aziende che producono e commercializzano birra e malto nel nostro paese. AssoBirra aderisce a Confindustria e Federalimentare e fa parte di The Brewers of Europe, Euromalt (Comité de Travail des Malteries) e EBC (European Brewery Convention). Mister Birra Flea, ovvero Matteo Minelli, dopo aver importato in tutto il mondo i suoi prodotti, è stato nominato vice-presidente di Asso-Birra con deleghe pesantissime Internazionalizzazione e Sviluppo Associativo.

A guidare l’associazione sarà Alfredo Pratolongo (Heineken Italia) e gli altri vicepresidenti saranno Antonio Catalani (Malteria Agroalimentare Sud) in rappresentanza dei produttori di malto, con delega a Materie Prime e relative Filiere, e Federico Sannella (Birra Peroni) in rappresentanza dei grandi birrifici con delega a Transizione Ecologica e Sostenibilità. Per Minelli si tratta di una conferma - segno che il lavoro svolto è stato giudicato positivo - dato che la prima vice-presidenza risale al 2017.