Umbria e Fiction, torna in Tv “Che Dio ci aiuti”, interamente girata ad Assisi, oltre 6milioni di visite. "Puntiamo ad attrarre altri grandi eventi"

Torna di nuovo sugli schermi di Rai Uno, in prima serata, la fiction “Che Dio ci aiuti”, settima edizione: l’appuntamento è per giovedì prossimo, 12 gennaio, ore 21.30, e sul piccolo schermo si rivedranno Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon, Valeria Fabrizi, alcuni attori del cast che hanno fatto la fortuna del programma televisivo. Interamente girata ad Assisi, con uno share di oltre 6milioni di visite a puntate, un bacino nazionale di visibilità importantissimo per continuare a promuovere turisticamente l'Umbria.

E da quando con l'assessore regionale Agabiti si punta molto sul modello umbria location per grandi eventi e per ospitare film e fiction sono arrivati risultati record di visite e di arrivi all'aeroporto dell'mbria. Che Dio Ci Aiuti dovrebbe continuare con altre edizioni, sempre ad Assisi, seppur con cambio di cast. Nel corso della serie il pubblico dovrà salutare il personaggio di Suor Angela (Elena Sofia Ricci) che dirà definitivamente addio al suo convento degli angeli. Uno spazio sempre maggiore lo acquisirà la protagonista Azzurra interpretata da Francesca Chillemi alle prese con il delicato compito di raccogliere l’eredità di Suor Angela. Tutte le stagioni e gli episodi di Che Dio Ci Aiuti saranno disponibili in streaming gratis su RaiPlay (sito e app).

“Con grande piacere assisteremo alla messa in onda della fortunata fiction - ha affermato il sindaco Stefania Proietti - le cui riprese regaleranno ai telespettatori immagini della bellezza della nostra straordinaria città. Ormai la fiction ad Assisi è di casa perché è una location naturale per ospitare lavori di qualità diretti al grande pubblico, tanto è vero che la scorsa stagione è stata vista da oltre 6 milioni di persone”.