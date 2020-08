Assisi, il ristorante Catecuccio apre il nuovo giardino estivo: tramonti e piatti della tradizione

Il ristorante-sala da ballo Catecuccio riapre i battenti con le proposte del suo nuovo giardino estivo tra le colline di Assisi: “Torniamo con l’entusiasmo di sempre, con l’amore per le cose autentiche e genuine trasmesso ormai da generazioni”. Così spiega la famiglia Gaudenzi, titolare da sempre dell’attività che riparte con il pranzo di Ferragosto per poi proseguire ogni fine settimana (venerdì sabato e domenica).

Per il pranzo del 15 agosto è previsto un menu ad hoc pensato e studiato dalla cuoca Nicoletta proprio per festeggiare l’occasione con soli ingredienti di prima qualità e materie locali accuratamente selezionate. Il connubio tra cucina locale e ambiente familiare si arricchisce ora nella location immersa nel verde. Oltre alle sale interne dagli ampi spazi che garantiscono il distanziamento degli ospiti, il giardino estivo si presta a soddisfare ogni esigenza: dai pranzi domenicali, alle cene in famiglia, dalle cene romantiche sotto le stelle alle sbraciolate tra amici. Sempre nuove proposte in cucina dove immancabile sarà la torta al testo cotta alla vecchia maniera, la carne alla brace, la pizza sfogliata ed ogni altra prelibatezza a base di prodotti locali umbri.