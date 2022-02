Aree di crisi industriale complessa umbre, in arrivo 2 milioni e mezzo per la cassa integrazione

I parlamentari della Lega Tiziana Nisini e Luca Briziarelli annunciano l'arrivo di 2,5 milioni di euro per le aree di crisi industriale complessa umbre.

"Grande soddisfazione per la firma del decreto Ministeriale che assegna 2,5 milioni di euro all'Umbria nell'ambito delle risorse stanziate per le aree di crisi industriale: serviranno ad assicurare gli interventi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e di mobilità in deroga. Il provvedimento è già stato trasmesso al Ministero dell'economia dal Ministero del Lavoro" dichiarano in una nota il sottosegretario al MLPS Tiziana Nisini ed il senatore umbro Luca Briziarelli.