Aperture a Gualdo Tadino ai tempi del Covid, Emmeauto punto sulla nuova autoufficina

Il coraggio di investire, di continuare a crescere per dare un servizio sul territorio completo. Investire per continuare ad essere competitivi su un mercato, quello dell'auto, che è difficile e volubile. Con questi presupposti sabato prossimo, dalle 16, a Gualdo Tadino la Emmeauto di Emanuele Moscoloni taglierà un nuovo nastro dopo l'autosalone ufficiale lungo la Flaminia e il centro lavaggio ad un passo dal centro storico, nei pressi dei Giardini: apre i battenti l'autoufficina del gruppo in Via Fornaia zona industriale Palazzo Mancinelli a Gualdo Tadino (nei pressi della storica Fabbrica della Tagina).

Di questi tempi di grave Crisi causata dalla Pandemia, l'apertura di un'attività commerciale è comunque una notizia, un segnala che fa ben sperare: più occupazione, più soldi sul territorio e più competizione a favore del cliente cittadino. "E' un sogno imprenditoriale che coltivavo da tempo - ha spiegato il titolare Moscoloni - e che ho a lungo progettato. Sabato finalmente possiamo iniziare una nuova avventura che spero sia comunque di esempio per tutto il territorio. Uno stimolo a rilanciare questa fascia appenninica che oggi soffre ma che ha ancora tanta da dare. L'inaugurazione sarà all'insegna delle norme Covid ma nonostante questo vogliamo offrire due ore di svago per chi ci verrà a trovarci: musica, cibo e una friggitoria mobile per degustare un cartoccio di pesce del nostro lago Trasimeno".

L'inaugurazione sarà anche l'occasione per presentare tre modelli di auto che saranno poi messi in vendita all'autosalone nei prossimi giorni. Stiamo parlando della nuova Yaris della Toyota, un modello Ignes della Suzuchi e il marchio Mahindra. L'autoufficina avrà a disposizione due esperti meccanici che potranno agire su tre ponti per rimettere in moto le auto più datate e quelle nuove. Inoltre, oltre che prodotti in esclusiva (dalla gomme all'olio motore), è istituito un servizio di officina mobile che interviene su strada per cercare di ripare eventuali guasti evitando l'utilizzo del carro attrezzi, ovviamente dove sarà possibile.