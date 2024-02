L'ANGOLO dei consumatori | Umbria, la sentenza su mutui 2005-2008: Euribor sbagliato, scattano i super rimborsi

L’Unione Nazionale Consumatori Umbria comunica che la Cassazione, con l’Ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, sulla scia di altre pronunce di Corti di Appello, ha stabilito un principio che potrebbe avere un impatto rilevante su chiunque abbia sottoscritto un mutuo, un finanziamento o un leasing indicizzato all’Euribor nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008.

Infatti chi si trova in questa situazione avrebbe diritto a vedersi applicare – al posto del tasso convenzionale utilizzato – il tasso legale, sensibilmente più basso.

La decisione della Cassazione rinviene il suo fondamento nell’accertato accordo manipolativo dell’Euribor operato da alcune grandi banche a livello europeo e pertanto sanzionato; essendo tale accordo violativo della concorrenza tutte le intese in questo senso sono state dichiarate nulle. La possibile rideterminazione non coinvolge solo chi aveva un mutuo con le banche responsabili dell’intesa restrittiva ma con qualunque banca, poiché l’indice in questione (il predetto Euribor) era stato influenzato da tale intesa restrittiva della concorrenza operata da alcuni grandi banche.

Si apre quindi la possibilità di un concreto rimborso per tutti coloro che tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008 avevano un mutuo a tasso variabile o comunque almeno parzialmente indicizzato all’Euribor. Nello specifico si tratta peraltro di somme piuttosto rilevanti dato che mediamente per un mutuo di circa 100.000,00 euro vi è una differenza di tassi di circa 6.000/7.000 euro. È possibile procedere entro 10 anni dalla estinzione del mutuo. Per maggiori informazioni, è a disposizione l’email info@consumatoriumbria.it e il numero 0755736035, oltre al sito dell’associazione www.consumatoriumbria.it.