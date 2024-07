Nomina nazionale per il presidente di Gepafin, la finanziaria della Regione Umbria

Il presidente della finanziaria regionale umbra Gepafin, Carmelo Campagna, è stato confermato vicepresidente dell’Associazione nazionale delle finanziarie regionali dall’assemblea dei soci tenuta a Roma giovedì 18 luglio, che nel segno della continuità ha confermato anche il professor Michele Vietti presidente. L’assemblea ha altresì riorganizzato la struttura organizzativa delle commissioni, affidando alla dipendente di Gepafin Cecilia Moretti il coordinamento nazionale della commissione ‘Innovazione e digitalizzazione’.



“È il segno tangibile – ha detto Campagna – del lavoro fatto da tutta la società e sono particolarmente contento del riconoscimento che è stato dato alle competenze della struttura tecnica. Non sono contento solo per me, dal momento che la nomina conferma la nostra finanziaria regionale Gepafin e la Regione Umbria nella ‘cabina di regia’ dell’Associazione nazionale e quindi la possibilità di proseguire un’interlocuzione diretta con i ministeri e gli enti che gestiscono le risorse finanziare del Pnrr insieme agli altri strumenti di supporto ai territori. Oggi [18 luglio] è stato altresì firmato un importante protocollo con Medio Credito Centrale che consentirà di proporre strumenti innovativi di finanza strutturata alle imprese del nostro territorio”.