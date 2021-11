"Un'altra economia è possibile", ecco in che modo: la via indicata dai francescani e dal Papa

Venerdì 12 Novembre (ore 17 Sala della Vaccara) verrà prsentato a Perugia il libro "Sorella Economia. Da Francesco di Assisi a Papa Francesco. Un'altra economia è possibile?" (Ed. Porziuncola), redatto dal francescano p. Marco Asselle assieme ad Andrea Piccaluga (professore di Management e innovazione presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e consigliere nazionale dell'OFS). A presentare l'incontro sarà l'assessore alla cultura del Comune perugino, Leonardo Varasano, che dialogherà con gli autori assieme al magistrato Fausto Cardella, già Procuratore generale della Repubblica e presidente dell'Associazione Umbra per la prevenzione dell'usura, e ad Andrea Cruciani, imprenditore. Interverrà inoltre Annamaria Romano, presidente dell'Associazione culturale Clizia.

Abbiamo intervistato p. Marco Asselle per avere alcune anticipazioni sul contenuto di questo libro, dal titolo certamente affascinante.

P. Marco, che cosa si intende per "altra economia"? su che cosa dovrebbe essere fondata, rispetto a quella "tradizionale"?

"E' fondata sul mettere al centro la persona, dove tutti per quanto possibile siano coinvolti nel processo di produzione dei beni e di servire non solo, nel migliore dei casi, a livello di consumo, alla fine della filiera produttiva. Nel migliore dei casi adesso noi abbiamo un'economia magari più attenta al sociale, dove chi è bravo produce e lo Stato, attraverso un certo tipo di tassazione divide, per così dire la ‘fetta della torta prodotta’ solo con i ‘bravi cuochi’ mentre gli altri invece ricevono solo una piccola fetta di questa torta. Al contrario, anche papa Francesco sottolinea il fatto che il lavoro ha a che fare con la dignità della persona, quindi è fondamentale coinvolgere le persone in un processo produttivo lavorativo. Magari ci sono persone che non sono in grado di fare un certo tipo di lavoro e quelli che possono fare magari lavori più semplici o socialmente utili e non producono reddito. Ma a questo punto, piuttosto che dare un reddito di cittadinanza o una rendita senza che la persona lavori, sarebbe opportuno piuttosto fargli fare un lavoro anche se questo non produce valore economico, però aiuta la persona a crescere e allo stesso tempo gli permette di rivecere una rendita".

Perseguire la giustizia nei processi economici è possibile o resta solo un'utopia?

"E’ possibile, non è un’utopia e questo è l’obiettivo del nostro libro. Con Andrea Piccaluga abbiamo diviso il libro in tre parti e la terza parte si intitola proprio “Si può fare”. Qui abbiamo provato a dare alcuni suggerimenti inserendo alcune testimonianze di aziende che già concretamente mettono in pratica e realizzano quello che papa Francesco e i francescani (prime due parti del testo) hanno detto su determinato tema economico.

Quello che sta dicendo papa Francesco è già in parte realizzato, ci sono già dei pezzi di Economy of Francesco nel mondo, almeno in Italia, ma non sono conosciuti.

E’ possibile realizzare questa giustizia a patto che si tenga conto di tutti gli elementi, le cosiddette quattro mani dell’economia: avere delle istituzioni benevolenti (politica, tasse, concorrenza sleale); avere delle imprese formate a questo tipo di economia (tanto più se è conveniente); avere cittadini attivi che scelgono un consumo responsabile, obiettivo che rientra anche in quelli dell’Unesco del 2030, quindi attraverso acquisti e investimenti che finanziano le aziende più virtuose a discapito delle altre".

Perché l'approccio "sociale" all'economia proposto dalla Chiesa può essere "universale"?

"Può essere universale perché si basa su valori condivisibili da molti, sostenuti da una oggettiva ragionevolezza. La proposta della Chiesa non richiede per forza una scelta confessionale, fornisce delle motivazioni che chiunque può capire. Tutti siamo consapevoli che dobbiamo salvaguardare l’ambiente, mettere al centro la persona; la Laudato Sì ha avuto una eco a 360°. Chi non l’ha accolta sono quei paesi, quelle aziende e quelle realtà economiche che si sentono colpite nei propri interessi personalistici”.