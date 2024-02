Orgoglio Coldiretti: gli agricoltori umbri si mobilitano per difendere il settore

La crisi economica, l’inflazione, le guerre commerciali e le scelte dell’Unione Europea stanno mettendo a dura prova il settore agricolo italiano. Per questo motivo, la Coldiretti Umbria ha organizzato una serie di incontri territoriali “Orgoglio Coldiretti” per discutere delle sfide e delle opportunità che il settore deve affrontare.

Il primo incontro si è tenuto ieri, giovedì 15 febbraio, a Perugia con la partecipazione di circa 1000 agricoltori associati. La seconda tappa sarà il 19 febbraio a Terni e la terza il 23 febbraio a Orvieto. L’obiettivo è quello di valutare le priorità trasversali dei diversi territori e le ulteriori azioni da mettere in campo per sostenere l’agricoltura umbra.

La Coldiretti ha predisposto un Piano di misure che prevede, tra l’altro, il ripristino dell’esenzione Irpef agricola, gli aiuti per le filiere in crisi e la cancellazione definitiva delle regole europee che impongono di lasciare terreni incolti. Si tratta di interventi che rispondono innanzitutto alla difesa del reddito delle aziende agricole, che sono spesso costrette a vendere i propri prodotti sotto i costi di produzione o a subire le pratiche sleali della grande distribuzione.

Il presidente della Coldiretti Umbria, Albano Agabiti, ha sottolineato l’importanza di queste misure e ha ricordato i risultati già ottenuti dalla mobilitazione degli agricoltori, come il ritiro del regolamento agrofarmaci che prevedeva il dimezzamento dei prodotti fitosanitari disponibili. Ha inoltre annunciato l’inserimento nel Milleproroghe della proroga dell’entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per i mezzi agricoli, come richiesto dalla Coldiretti.

Fra gli altri obiettivi, come specificato dal direttore Coldiretti Umbria, Mario Rossi, ci sono il promuovere la semplificazione burocratica, l’aggregazione, la liquidità e la valorizzazione delle filiere locali, come quella dell’olio, del tartufo e della zootecnia.

Coldiretti Umbria chiede anche un intervento dell’Unione europea e del Ministero dell’Ambiente per sostenere l'agricoltura di precisione con meccanismi di aiuto efficaci e semplici.

I prossimi incontri saranno una buona occasione per ascoltare proposte e creare gruppi di lavoro sui vari comparti per proposte spendibili a livello di governo territoriale.

“Per produrre cibo sano e di qualità serve una giusta remunerazione, un giusto reddito per gli agricoltori. Sostenere gli accordi di filiera serve proprio a costruire mercati più equi” ha concluso la Presidente Coldiretti Perugia, Anna Chiacchierini.