Agriumbria, il presidente Comagri Gallinella: "Punto di riferimento per sostenibilità, made in Italy e lotta agli sprechi alimentari"

Agriumbria si conferma come punto di riferimento nel mondo dell’agricoltura sulle tematiche della sostenibilità, del made in Italy e per la lotta gli sprechi alimentari.

"La fiera Agriumbria è diventata negli anni un punto di riferimento del Centro Italia nel mondo dell’agricoltura, pensato per creare relazioni e mettere a confronto aziende, associazioni di categoria e ambito scientifico sulle principali tematiche del comparto, come il made in Italy e la lotta agli sprechi alimentari - sostiene Filippo Gallinella, presidente di Comagri - Quest'anno la kermesse, dopo il periodo di restrizioni causato dalla pandemia, tornerà in presenza dal 17 al 19 settembre: un'importante occasione per discutere e approfondire tematiche sempre più improntate ad un’economia circolare e ad una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale, il vero futuro del settore agricolo".

Quest'anno sarà ancor più grande il valore del comparto zootecnico presente in fiera: oggi più di ieri, il settore continuerà infatti a rappresentere il primo anello dell’intera filiera agricola, sempre più sensibile al benessere per gli animali, per l’ambiente e per il futuro.

"Un plauso al grande sforzo degli organizzatori e a tutto il comparto primario che non si è mai fermato nè arreso di fronte alla pandemia e ai sempre più recenti cambiamenti climatici. Per questo invito tutti a partecipare, muniti di green pass, ad una delle più importanti fiere, divenuta negli anni un appuntamento irrinunciabile dell’agricoltura italiana di qualità" conclude Gallinella.