Agriumbria, annunciata l'edizione 2022: le date e le novità

Agriumbria torna in primavera. L’edizione numero cinquantatré si svolgerà dall’1 al 3 aprile 2022. “Sarà, come al solito, – spiega Lazzaro Bogliari, presidente di Umbriafiere – non solo una grande fiera espositiva, ma anche e soprattutto un momento di riflessione e confronto operativo su un’agricoltura che negli ultimi anni sta cambiando volto rapidamente. Il nostro lavoro, come fiera di riferimento, sarà quello di fornire, anche nell'edizione 2022, strumenti utili, analisi e mezzi per governare questa transizione dell'azienda agricola”.

Oltre alla parte espositiva, anticipano da Agriumbria, "che come sempre sarà articolata nei vari settori d’interesse, dalla meccanizzazione alla tecnologia aziendale, uno dei punti forza della fiera si concentrerà nuovamente sui ring esterni, dove torneranno i concorsi zootecnici e le mostre nazionali dei bovini delle razze Chianina, Romagnola, Charolaise e Limousine. Il tutto in stretta collaborazione con l’Associazione Italiana Allevatori e le varie Associazioni agricole, storici partner di Agriumbria. Torna poi Milktec, spazio dedicato alla tecnologia per la filiera lattiero-casearia. In fiera verranno presentate dunque le ultime tecnologie sul fronte di macchine e attrezzatura per la mungitura e la lavorazione del latte. Ci saranno poi gli altri saloni specializzati (Bancotec, Enotec, Oleatec)".

La fiera 2022 "avrà anche un ricco programma di convegni, meeting e master di approfondimento che coinvolgeranno aziende, associazioni di categoria, mondo scientifico e Istituzioni regionali. Sarà altresì l’occasione per approfondire varie tematiche quali acqua, ambiente, energia, la sperimentazione dell’idrogeno in agricoltura, l’uso del biometano. Di rilievo le consuete collaborazioni con l’Università e gli Istituti di indirizzo agrario".