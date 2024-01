Il mondo dell'aricoltura a confronto: incontro con il presidente della Commissione della Camera, Carloni

Lunedì 22 gennaio, per tutta la giornata, il presidente della Commissione agricoltura della Camera dei Deputati, Mirco Carloni, incontrerà Confagricoltura Umbria e il sistema agricolo regionale. Ad introdurre e moderare gli incontri, che saranno tutti conclusi dall’onorevole Carloni, sarà il presidente di Confagricoltura Umbria, Fabio Rossi.

Il “tour” inizierà da Città di Castello (Stabilimento Fat, via C. Marx 4, dalle 9 alle 11) con l’iniziativa dal titolo “Produzione e trasformazione: le filiere come opportunità di crescita”. Dopo i saluti di Luca Secondi, sindaco di Città di Castello, seguiranno gli interventi di Domenico Brugnoni (presidente PRO-AGRI, Consorzio Produttori Agricoli), Federico Laudazi (responsabile Agribusiness Deployment Ferrero Hco - Filiera Nocciolo), Alberto Figna (presidente Molini Fagioli e Agugiaro & Figna Molini - Filiera OIRZ - Origine Italiana Residuo Zero) e di Cesare Pietrella (presidente MOSI - Moderno Opificio del Sigaro Italiano - Filiera Sigaro). Le conclusioni sono affidate a Roberto Morroni, assessore all’agricoltura della Regione Umbria.

“Le sfide della transizione sostenibile: formazione e ricambio generazionale” è invece il tema del secondo incontro in programma a Deruta (Rocca di Casalina Fondazione per l’Istruzione Agraria Perugia, dalle ore 11:45 alle 13:30). Ai saluti di Antonio Bartolini, vicepresidente della Fondazione Istruzione Agraria Perugia, faranno seguito gli interventi di Venusia Pascucci (preside Istituto Agrario Todi), Nicola Modugno (direttore ITS Umbria), Gaetano Martino (direttore DSA 3 Unipg), Rufo Ruffo (presidente rete RTK 2.0, REAL TIME KINEMATIC), Fabio Scappaticci (Plat Director - Spa SAPLO Malting), Riccardo Cesari (Urbani Tartufi). Chiuderà l’appuntamento Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria.

L’ultimo appuntamento sarà infine ad Orvieto (Auditorium “G. Messina” Palazzo Coelli, piazza Febei 3, dalle ore 15:30 alle 17) con “Aggregazione: chiave per le sfide delle imprese agricole”. Il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, introdurrà gli interventi di Vincenzo Cecci (presidente Consorzio di Tutela dei Vini di Orvieto), Marco Viola (presidente ASSOPROL Umbria Soc. Coop), e di Eugenio Ranchino (presidente Sezione Territoriale Orvieto di Confagricoltura Umbria) che saranno conclusioni da Laura Pernazza, presidente della Provincia di Terni.