Agricoltura biologica: bando da 4,2 milioni di euro per progetti di ricerca e innovazione

Nuovo bando per l'agricoltura biologica. “Ammonta a 4,2 milioni di euro lo stanziamento complessivo per il bando sulla ricerca in agricoltura biologica. I progetti dovranno essere orientati al miglioramento delle produzioni biologiche, all'innovazione dei processi produttivi delle stesse imprese, al trasferimento tecnologico, alla fruizione e diffusione dei risultati della ricerca e alla diffusione dei benefici e vantaggi dell'agricoltura biologica” – afferma il presidente Comagri Filippo Gallinella.

“Le Università e gli enti pubblici avranno la possibilità di presentare entro 45 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le proprie proposte progettuali che potranno prevedere la partecipazione, come ‘unità operative’, di altri enti privati che hanno, tra gli scopi statutari, la ricerca e la sperimentazione e che non perseguono scopo di lucro. Inoltre – prosegue Gallinella – potranno essere presentati progetti anche specificamente rivolti a due segmenti come florovivaismo e piante officinali, comparti sempre più prossimi alle dinamiche del biologico. Si tratta di un ulteriore strumento a sostengo di un comparto che vede l'Italia prima in Europa per numero di operatori, con oltre 80mila aziende bio, trend legato anche ad un aumento dei consumi da parte degli italiani che, con le loro scelte sempre più sostenibili, hanno contribuito alla crescita del comparto del 20% l’anno: in tal senso, lo sviluppo dell’agricoltura biologica rappresenta una delle priorità per il nostro sistema agroalimentare” – conclude Gallinella.