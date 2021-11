Bando affitti, prorogato il termine per la presentazione delle domande: chi ne ha diritto

Prorogato in Umbria il termine fissato per la richiesta dei contributi previsti dal fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, destinati alle che pagano un canone di affitto oneroso rispetto al proprio reddito. Con Deliberazione n. 863 del 15/09/2021, la Giunta Regionale dell’Umbria ha ripartito il fondo tra i vari Comuni e ha individuato i requisiti, criteri e procedure per l’assegnazione dei contributi.

Destinatari

Può presentare la domanda un solo componente del nucleo familiare che deve possedere i requisiti indicati dalla Regione Umbria e contenuti nell'Avviso Pubblico.

Come fare domanda

Il modello di richiesta del contributo potrà essere compilato solo dall'intestatario della domanda.

La domanda può essere presentata esclusivamente online accedendo con le credenziali SPID o Carta di Identità Elettronica.

L'importo del contributo verrà erogato in base a quanto calcolato dall'applicativo della Regione Umbria.

Entro quando fare domanda

La domanda potrà essere presentata esclusivamente on line a partire da lunedì 18/10/2021 fino a venerdì 17/12/2021, salvo proroghe.