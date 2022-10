Confermato il servizio Perugia Airlink che dalle stazioni di Perugia e Assisi porta all'Aeroporto dell'Umbria: "Già ottomila passeggeri"

Confermato fino al 31 marzo 2023 - dopo il periodo estivo con oltre 8mila viaggiatori - il servizio Perugia Airlink che collega direttamente all'l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria offerto da Busitalia (Gruppo FS Italiane). Perugia Airlink, realizzato in collaborazione con Trenitalia e Regione Umbria, collega ogni giorno i punti di maggior interesse e afflusso di Perugia e Assisi con la rete ferroviaria e l’Aeroporto in concomitanza con i voli in partenza e in arrivo presso lo scalo umbro.

Il servizio, con percorso e tariffe confermati, viene prolungato nel periodo invernale e propone una variazione stagionale di orario in sinergia con la nuova offerta invernale dell’Aeroporto. I nuovi orari, operativi dal 30 ottobre 2022 al 31 marzo 2023, sono consultabili sul sito www.fsbusitalia.it Confermate anche le modalità di acquisto dei titoli di viaggio a bordo, presso le biglietterie Busitalia, i rivenditori autorizzati ed i canali di vendita Trenitalia in modalità combinata ai servizi ferroviari.