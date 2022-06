Aeroporto di Perugia, 10 voli Ryanair per l'estate: le mete nazionali e internazionali

Dieci rotte con più di 50 voli a settimana per la stagione estiva dell'aeroporto dell'Umbria. Ryanair festeggia i 16 anni di attività a Perugia.

Ecco le rotte Ryanair da Perugia

Bruxelles (Charleroi)

Cagliari

Malta (Operato Da Malta Air)

Palermo

Catania

Londra (Stansted)

Brindisi

Bucarest

Vienna (Operato Da Lauda)

Barcellona (El Prat)

“Ryanair - ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei - è sicuramente una delle compagnie aeree più grandi al mondo e lo scalo dell’Umbria stà lavorando ad una più ampio e lunga collaborazione con la compagnia aerea per i prossimi anni. L’obiettivo della Regione attraverso l’aeroporto è quello di crescere sempre di più e di offrire sempre maggiori frequenze e collegamenti con nuovi paesi e città in Europa, permettendo così la crescita economica e culturale dell’intero territorio”.

Mauro Bolla, Country Manager per l’Italia di Ryanair, aggiunge: "In qualità di compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, Ryanair è lieta di festeggiare il 16° anno di attività a Perugia con ottime performance a livello di prenotazioni e un operativo estivo da record che offre oltre 50 voli settimanali su 10 rotte, tra cui 4 nuovi voli per Barcellona, Brindisi, Bucarest e Vienna". Poi la richiesta al Governo Draghi: "Per accelerare la ripresa del turismo, chiediamo al Governo italiano di eliminare su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025 la "tassa sul turismo", che danneggia la competitività degli aeroporti italiani rispetto ai loro omologhi europei. L'abolizione di questa tassa favorirebbe una rapida ripresa del traffico aereo italiano e dei posti di lavoro grazie alle tariffe basse e al piano di crescita a lungo termine di Ryanair".

Ryanair, spiega la nota congiunta tra l'aeroporto e la compagnia aerea, "lancia la promozione con tariffe a partire da 21,99 euro a tratta per viaggi fino a ottobre, da prenotare entro domenica 26 giugno".