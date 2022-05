Aeroporto di Perugia, tutti i voli nazionali e internazionali per l'estate

Nel pomeriggio di giovedì 26 maggio sono decollati i primi voli British Airways che collegheranno - con da 3 a 4 frequenze settimanali - gli aeroporti di Perugia e Londra Heathrow. I collegamenti vengono operati con Airbus A319, configurati in due classi.

L'aeroporto San Francesco d'Assisi nella stagione “Summer 2022” può contare su un network di 16 destinazioni, con oltre 80 voli di linea settimanali schedulati da e per l’aeroporto di Perugia.

"E' molto importante per il nostro scalo questo volo che ci collega con l'aeroporto di Heathrow, grazie alla compagnia nazionale inglese British Airways. Un ulteriore nuovo collegamento che dà prospettive e stabilità al percorso di un aeroporto che sta diventando sempre più attrattivo. In più il fatto che il primo aereo sia pieno significa che si sta lavorando bene con l'incoming ed i numeri in crescita ci stanno portando ad operare anche su altre rotte, anche internazionali", spiega la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

Il Direttore dello scalo, Umberto Solimeno, aggiunge: “Si festeggia l'arrivo, importantissimo, di un brand storico e di una compagnia aerea straordinaria. Oltre all'importanza di aver stabilito un contatto con una delle più grandi compagnie aeree al mondo e per un aeroporto importantissimo come Heathrow, straordinario è anche l'accordo che abbiamo siglato per 3 anni di lavoro, ed i primi segnali sono già incoraggianti visto che dal prossimo mese si volerà quattro volte alla settimana rispetto alle tre programmate inizialmente”.

Ecco tutti i voli per la stagione estiva.