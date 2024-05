Aeroporto di Perugia, i voli di giugno: tutte le mete della stagione estiva

L'offerta dei voli estivi dall'aeroporto di Perugia prende la sua forma definitiva. Oltre alle rotte già operative - Barcellona, Bucarest, Cracovia, Tirana, Malta, Cagliari, Palermo, Bergamo, Linate, Catania, Rotterdam, Bruxelles e Londra -, annuncia la Sase, la società che gestisce lo scalo umbro, "da sabato 18 maggio riprenderanno i voli British Airways da e per Londra Heathrow, da giugno i collegamenti Ryanair da e per Brindisi e le rotte Aeroitalia da e per Lamezia Terme, Olbia e Lampedusa. Dal 28 giugno, infine, si aggiungeranno i voli Hello Fly su Lampedusa".

Al Francesco d'Assisi ci sono anche altre novità. "Per quanto riguarda i parcheggi sono stati implementati nuovi stalli al servizio degli utenti e un nuovo ed ulteriore parcheggio riservato a Noleggiare, la settima società di autonoleggio che a breve aprirà presso lo scalo", prosegue la nota. E ancora: "È stato inoltre introdotto un ulteriore punto di chiamata per i passeggeri a ridotta mobilità, posizionato strategicamente all'ingresso del terminal per una richiesta immediata di supporto. È in fase di allestimento un nuovo esercizio commerciale all’interno della “shopping area”, che sarà gestito da Confagricoltura e dedicato alla commercializzazione di prodotti eno-gastronomici della nostra regione. Grazie alla collaborazione con Trenitalia, sono in fase di implementazione i nuovi monitor dedicati, sia presso la stazione ferroviaria di Perugia che all'interno del terminal, che permetteranno ai passeggeri di consultare in tempo reale gli orari dei treni e dei voli".