Aeroporto di Perugia, il 2023 è già un anno straordinario: record storico battuto in soli 10 mesi

Il 2023 è già nella storia. Il record annuale di traffico registrato nel 2022 è stato superato in soli dieci mesi. "Il dato progressivo relativo ai primi dieci mesi dell’anno supera già di gran lunga l’intero traffico registrato in tutto il 2022 (precedente record annuale): con 490.696 passeggeri la crescita rispetto al periodo gennaio – ottobre 2022 è del +47% (i passeggeri transitati furono 334.034), mentre rispetto allo stesso periodo del 2019 arriva addirittura al +162%". Ad annunciarlo è la Sase, la società che gestisce il San Francesco d'Assisi.

Ottobre - ultimo mese della stagione estiva 2023 - si è chiuso "con 53.913 passeggeri, superando del +169% il traffico dello stesso mese del periodo pre-covid (ottobre 2019) e del +26% il dato di ottobre 2022". E ancora. Secondo il report dello scalo umbro "il 62% del traffico di linea è stato generato da collegamenti internazionali, mentre il restante 38% si è registrato su rotte nazionali". I movimenti aerei "sono stati 635, con un incremento del +70% sul 2019 e del +9,5% sul 2022".

Per Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria, "si chiude una stagione indimenticabile e straordinaria, dove al di là dei record l’aeroporto ha tenuto in termini di qualità dei servizi, puntualità, regolarità e gestione dei picchi di traffico: non era scontato riuscire a mantenere alti standard qualitativi dovendo far fronte ad un traffico più che raddoppiato rispetto al periodo pre-covid, con punte di oltre 3mila passeggeri al giorno. Questo per noi rappresenta il fattore più importante, in quanto riteniamo che la crescita del traffico debba essere sempre accompagnata dall’erogazione di un servizio di qualità".

I voli nazionali e internazionali per la stagione invernale: ecco le mete

Fino al 29 marzo 2024 sarà operativa la stagione invernale, con la novità dell’estensione da parte di Ryanair dei voli da/per Cagliari, che vengono operati anche nei mesi invernali con due frequenze settimanali programmate ogni venerdì e domenica. Confermati inoltre i collegamenti Ryanair con Londra Stansted (che vedono programmate tra le tre e le sei frequenze settimanali), Catania (tra le due e le tre frequenze settimanali) e Palermo (due frequenze settimanali). Wizz air ed Albawings operano i voli da/per Tirana rispettivamente con tre e due frequenze settimanali.