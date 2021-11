Aeroporto dell'Umbria, operazione rilancio: "Nel 2022 piano da 16 rotte, collegamenti con le più importanti città europee e due hub internazionali"

San Francesco d'Assisi, operazione rilancio. "Causa covid ed errori delle gestioni precedenti abbiamo trovato l’azienda in patrimonio netto negativo e con la possibilità di fallimento. Nella difficile assemblea di ricapitalizzazione estiva, con l’aeroporto sull’orlo della liquidazione e tutto ciò che ne sarebbe derivato in termini di prospettive di collegamento e sperpero di danari pubblici, tra i soci solo la Regione si presentò con le risorse necessarie per l’immediata ricapitalizzazione". E ancora: "In questo modo la Regione ha salvato l’aeroporto e tutto il danaro pubblico che negli anni è stato speso, concedendo ai soci che volevano ricapitalizzare un termine fino al 31 ottobre". La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, risponde all'interrogazione a firma di Pastorelli e Fioroni (Lega) durante il question time in consiglio regionale e traccia il futuro dell'aeroporto dell'Umbria. E anche il destino della Sase, la società che gestisce il San Francesco.

La Tesei spiega che "sull'aeroporto sto personalmente lavorando dal primo giorno della legislatura. Dopo il ricostruito patto tra i soci, il completo cambiamento della governance precedente, il piano industriale, l’avvio del piano di rilancio ci ha fatto arrivare in estate alla necessaria ricapitalizzazione". E ancora. La presidente della Regione Umbria sottolinea che "è necessario che tutti i soci che al 31 ottobre hanno partecipato alla ricapitalizzazione, contribuiscano al piano industriale dell’aeroporto secondo la propria quota e che la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia continui a garantire il supporto che ha sempre fornito. Ad oggi i soci pubblici che hanno fanno parte della compagine sociale sono: il Comune di Perugia (6,25 per cento), Assisi (4,8 per cento), Bastia Umbra, mentre la Camera di Commercio ha ridotto la propria quota al 10 per cento, pur restando primo socio di minoranza. L’Advisor Gepafin ha comunicato l’assetto societario riveniente dai versamenti che sarà sancito con apposita assemblea dei soci entro fine novembre. La Regione, che tramite Sviluppumbria aveva assicurato il 100 per cento della ricapitalizzazione, salvando e rilanciando l’aeroporto, manterrà la larga maggioranza assoluta delle quote (79 per cento) e determinerà una governance che rappresenti questo assetto sostenendo pro quota il piano industriale come dovranno fare i soci".

L’aeroporto, prosegue, "oggi è un acceleratore su cui investire per il bene della nostra comunità". Il futuro dell’aeroporto, anticipa la presidente, "sarà scritto in un piano industriale 2022-2024 che la nuova governance sarà chiamata ad approvare. La Regione deciderà se e come aprire la partecipazione ad uno o più partner".

Poi le nuove rotte e il piano di rilancio del San Francesco. "Il piano di rilancio, con una molteplicità di rotte per il periodo marzo-ottobre 2021, ha dato grandissimi risultati". Per la Tesei "il piano ha consentito di superare, mese su mese, il 2019 pre pandemico, proiettandoci a fine 2021 con 140mila passeggeri contro i 219mila dell’intero anno 2019 della precedente gestione. Il 2022 dovrà essere l’anno del definitivo rilancio, raggiungendo la cifra record di 300mila passeggeri. Questo ci consentirebbe di passare da 31esimo aeroporto subito a ridosso di grandi aeroporti nazionali. Negli anni successivi, 2023, 2024 si proseguirà verso l’obiettivo di 500mila passeggeri, il massimo che l’infrastruttura può consentire".

Per quanto riguarda l'anno prossimo "l’obiettivo di 300mila passeggeri, covid permettendo, sarà conseguibile con un piano da 16 rotte fin dalla primavera con collegamenti con le più importanti città europee, con tutto il sud Italia, compresa la Sardegna, a due hub internazionali quali Monaco di Baviera e Londra, con tutti risvolti industriali, commerciali e di turismo immaginabili".