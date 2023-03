Aeroporto dell'Umbria, il boom di passeggeri fa decollare la galleria commerciale: 5 attività in più. Aumentati i posti parcheggio e per l'attesa

Il grande successo che sta vivendo l'aeroporto dell'Umbria non lo dimostrano solo i tanti voli in più e la vendita dei biglietti. All'interno della struttura sono diventati sempre più appetibili gli spazi commerciali a disposizione dei passeggeri e non solo: la Sase - la società che gestisce lo scalo - ha annunciato una nuova società di autonoleggio – che si aggiungerà alle cinque già presenti – e nuove attività commerciali tra le quali una cioccolateria, una libreria ed un nuovo negozio di abbigliamento.

Nel corso delle prossime settimane saranno inoltre incrementati i posti auto disponibili nei parcheggi adiacenti al terminal aeroportuale, sarà potenziata la segnaletica orizzontale e verticale, verranno collocate ulteriori nuove 150 sedute a disposizione dei passeggeri ed intensificati i servizi di pulizia. Al fine di decongestionare i flussi in prossimità del varco security, è stato inoltre installato un secondo varco che sarà riservato allo staff aeroportuale ed ai passeggeri dei voli di aviazione generale.

Il programma voli, operativo dal 26 marzo prossimo, prevede 16 rotte programmate, operate da 6 compagnie aeree con fino a 98 voli di linea settimanali.

Nel dettaglio saranno disponibili collegamenti da/per Barcellona (Ryanair), Brindisi (Ryanair), Bruxelles Charleroi (Ryanair), Bucarest (Ryanair), Cagliari (Ryanair), Catania (Ryanair), Cracovia (Ryanair), Londra Heathrow (British Airways), Londra Stansted (Ryanair), Malta (Ryanair), Olbia (Aeroitalia), Palermo (Ryanair), Rotterdam (Transavia), Tirana (Wizz air), Tirana (Albawings) e Vienna (Ryanair). Tutti i voli sono acquistabili nei siti delle compagnie aeree che operano i collegamenti.