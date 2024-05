Gli umbri ora possono contare in un vero aeroporto: bilancio 2023 da record, tutti i dati economici e sui passeggeri

C'è voluto coraggio su finanziamenti e sulla scelta di nuove strategie e su nuovi uomini al comando. Sembrava impossibile cinque anni fa quando la situazione dell'aeroporto dell'Umbria era difficile sotto tutti i punti di vista. Ma la decisione della Presidente della Giunta regionale Donatella Tesei di mettere al centro la struttura per le politiche sia turistiche che di sviluppo dell'Umbria ha finalmente fatto volare l'aeroporto dell'Umbria come linee, passeggeri e finalmente i bilanci. La mitica soglia dei 500 mila passeggeri che voleva dire autosufficienza economica è stata raggiunta nel 2023: 532.478 passeggeri, +44,2% sul 2022. Un dato che ha trascinato tutti gli indicatori economici della Sase, la società che gestisce la struttura, come ha dimostrato il bilancio da record che è stato approvato all'unanimità dall'assemblea ordinaria dei Soci.

I dati economici evidenziano un aumento del 13,2% del valore della produzione, mentre i ricavi totali sono cresciuti del 13,16% e quelli della gestione caratteristica si sono incrementati del 34,71% rispetto all’anno precedente. Il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 899.529 euro, mentre l’EBIT a 223.534 euro. Il risultato netto d’esercizio è stato positivo per 178.676 euro, mentre la posizione finanziaria netta era positiva alla chiusura dell’esercizio. I soci, per il traguardo raggiunto, hanno ringraziato l’intero Consiglio di amministrazione per l’ottimo lavoro svolto. Il futuro per l'aeroporto è finalmente solido permettendo così all'Umbria di essere più facilmente raggiungibile e agli umbri di potersi muovere per affari e per vacanze.