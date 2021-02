Aeroporto San Francesco, per Martifagni (Fit Cisl) "un gioiello da salvare per l'Umbria"

L'emergenza sanitaria ha colpito duro il settore dei trasporti in Umbria. Per la Cisl Fit, sindacato del settore trasporti, l’attuale crisi dei trasporti aerei a livello nazionale ha avuto uno dei suoi contraccolpi più forti in Umbria.

"Una crisi senza precedenti, che sembra non avere più fine, e comunque senza apparenti soluzioni a breve termine per il trasporto aereo, le relative maestranze e gli indotti ad esso collegati. L’Umbria ha un gioiello da salvare: l’aeroporto San Francesco di Assisi" spiegano dalla Fit Cisl.

L'intervento di Gianni Martifagni, segretario generale aggiunto della Fit Cisl, ha toni preoccupati: "In questi anni, primi fra tutti le maestranze, che con la loro disponibilità e flessibilità, superando di gran lunga anche i dettami contrattuali, hanno fatto sì che questo aeroporto avesse un posto d’onore sulla scena nazionale ed internazionale". Il sindacato coglie l'occasione per ringraziare gli enti locali e regionali per il lavoro svolto, che tuttavia "rischia di venire spazzato via dalla crisi pandemica".

"La campagna di sensibilizzazione sul tema messa in campo dalla Fit Cisl, è rivolta tanto agli enti nazionali che locali, e deve arrivare nel cuore di tutti affinché si mantenga in efficienza un sistema che, sotto il profilo turistico e commerciale, possa essere da traino per la nostra regione, e per la nazione" ha spiegato Martifagni.

