L'aeroporto decolla: anche maggio è da record, al via la nuova rotta Perugia-Olbia

Il mese di maggio si chiude in bellezza per l’Aeroporto San Francesco che vanta un record di transito di passeggeri, nuove rotte e la riattivazione dei voli British Airways da e per Londra Heathrow e dei collegamenti Transavia da e per Rotterdam.

Aeroporto di Perugia, record dopo record

Secondo quanto riportato dalla Sase "sono 57.025 i passeggeri registrati durante il mese, una cifra che supera i risultati del già allettante mese di aprile".

Rispetto al maggio del 2022, prosegue la nota della società che gestisce lo scalo umbro "si evidenzia una crescita del 53% in più per quanto riguarda il traffico dei passeggeri, a cospetto dell’1% in più registrato sui movimenti aerei imputabile a un incremento dei voli di linea e a un lieve calo dei voli di aviazione generale".

Se si fa riferimento al periodo pre covid, quindi al maggio del 2019, continua la nota, "l’aumento del traffico passeggeri è stato più del 166%, con un 110% in più relativo ai movimenti aerei".

Per quanto riguarda i primi cinque mesi dell’anno, invece, "sono stati 173.627 i passeggeri transitati, 83% in più sul 2022 e il 125% in più sul 2019. Sono 1.986 i movimenti aerei, con il 12% in più sul 2022 e il 61% in più sul 2019".

Dal San Francesco d'Assisi evidenziano anche "il grande successo per la rotta Ryanair da e per Cracovia, per quanto riguarda la migliore performance di riempimento, seguita da Catania e Barcellona". Londra "si riconferma come la meta che ha generato più traffico, con oltre 10.000 passeggeri e 10 frequenze settimanali".

Aeroporto, la nuova rotta Perugia-Olbia

Nel pomeriggio del primo giugno è stata inaugurata la nuova rotta Perugia-Olbia, operata da Aeroitalia. I voli saranno attivi fino al 10 settembre, con frequenze programmate ogni giovedì e domenica.

Aeroporto di Perugia, tutti i voli nazionali e internazionali per l'estate

La stagione Iata “Summer 2023”, operativa fino al 28 ottobre, prevede 16 rotte programmate, operate da 6 compagnie aeree con fino a 98 voli di linea settimanali. Nel dettaglio sono disponibili collegamenti da/per Barcellona (Ryanair), Brindisi (Ryanair), Bruxelles Charleroi (Ryanair), Bucarest (Ryanair), Cagliari (Ryanair), Catania (Ryanair), Cracovia (Ryanair), Londra Heathrow (British Airways), Londra Stansted (Ryanair), Malta (Ryanair), Olbia (Aeroitalia), Palermo (Ryanair), Rotterdam (Transavia), Tirana (Wizz air), Tirana (Albawings) e Vienna (Ryanair). Tutti i voli sono acquistabili nei siti delle compagnie aeree che operano i collegamenti.