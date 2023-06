Aeroporto, nuovo volo per l'estate: inaugurata la rotta Perugia-Olbia

Nuovo volo per l'estate dell'aeroporto di Perugia. La Sase, la società che gestisce lo scalo umbro, "è atterrato giovedì alle 15.55, proveniente da Olbia, il Boeing 737-800 di Aeroitalia che collegherà fino al 10 settembre prossimo l’Umbria ed il nord della Sardegna con due frequenze settimanali, programmate ogni giovedì e domenica". E ancora: "Il consueto “water cannon salute” ad accogliere l’aeromobile e i passeggeri in arrivo, alla presenza della stampa e di rappresentati dell’aeroporto e della compagnia. Riempimento di circa il 70% in partenza con i passeggeri che, dopo il taglio del nastro, si sono imbarcati per raggiungere la Sardegna in appena un’ora di volo".

Aeroporto di Perugia, tutti i voli nazionali e internazionali per l'estate

La stagione Iata “Summer 2023”, operativa fino al 28 ottobre, prevede 16 rotte programmate, operate da 6 compagnie aeree con fino a 98 voli di linea settimanali. Nel dettaglio sono disponibili collegamenti da/per Barcellona (Ryanair), Brindisi (Ryanair), Bruxelles Charleroi (Ryanair), Bucarest (Ryanair), Cagliari (Ryanair), Catania (Ryanair), Cracovia (Ryanair), Londra Heathrow (British Airways), Londra Stansted (Ryanair), Malta (Ryanair), Olbia (Aeroitalia), Palermo (Ryanair), Rotterdam (Transavia), Tirana (Wizz air), Tirana (Albawings) e Vienna (Ryanair). Tutti i voli sono acquistabili nei siti delle compagnie aeree che operano i collegamenti.