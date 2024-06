Aeroporto di Perugia, i nuovi voli per l'estate: le rotte inaugurate

Due rotte inaugurate e una riattivata. Taglio del nastro per le rotte Perugia-Lampedusa (voli ogni sabato fino al 5 ottobre) e Perugia-Lamezia Terme (due frequenze settimanali fino al 15 settembre) operate da Aeroitalia dall'aeroporto dell'Umbria. La compagnia riattiva anche la rotta Perugia-Olbia arrivando così a 5 mete e 24 voli settimanali.

"L'apertura di questi nuovi collegamenti aerei - sottolinea Gaetano Intrieri, AD di Aeroitalia - permetterà di stimolare l'economia locale, sia direttamente con Aeroitalia che nel più ampio settore del turismo".

"Con i nuovi collegamenti Aeroitalia - evidenzia il direttore dello scalo, Umberto Solimeno - consolidiamo una stagione ricca di connessioni per il nostro aeroporto, che in questi mesi estivi gestirà fino a 120 voli di linea settimanali. Siamo felici che la compagnia Aeroitalia abbia deciso di investire sull’Umbria, aumentando il network di destinazioni e in particolare fornendo collegamenti con Lombardia, Sardegna, Calabria e Sicilia. Per continuare a crescere anche nella qualità dei servizi erogati e nell’ambito del programma di sviluppo dell’infrastruttura abbiamo recentemente annunciato ulteriori nuovi servizi che andranno a migliorare viabilità, parcheggi, servizi e comfort per i passeggeri e utenti dello scalo".