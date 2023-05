Aeroporto, l'annuncio della Sase: "Perugia supera Ancona, è la prima volta nella storia"

"Perugia supera Ancona". E' questo l'annuncio del San Francesco d'Assisi con un post su Facebook. "Per la prima volta nella storia, nel primo quadrimestre del 2023, l’aeroporto internazionale dell’Umbria supera l’aeroporto di Ancona per maggior numero di passeggeri transitati nel periodo, dando seguito alla crescita in atto nel panorama dei 42 scali italiani e passando in 26ma posizione per traffico passeggeri", si legge nel post.

E ancora: "Secondo i dati forniti da Assaeroporti, sono stati 116.602 i passeggeri transitati presso l’aeroporto dell’Umbria nei primi quattro mesi dell’anno, rispetto ai 110.559 transitati su Ancona", spiegano dalla Sase.

Per il San Francesco, prosegue il post, "è un dato storico mai raggiunto precedentemente negli oltre 30 anni di vita dello scalo. L’aeroporto di Ancona, fino a pochi anni fa, aveva infatti numeri doppi rispetto a quelli generati dallo scalo Umbro, che in brevissimo tempo ha recuperato il gap che divideva gli aeroporti delle due regioni. Andando ad analizzare i movimenti aerei del periodo gennaio – aprile, Ancona ha totalizzato 2.541 movimenti rispetto ai 1.359 di Perugia. Il dato risulta ancora più interessante in quanto Ancona registra quasi il doppio dei movimenti aerei – anche per il traffico cargo e merci – ma appunto meno passeggeri".

Aeroporto di Perugia, tutti i voli nazionali e internazionali per l'estate

La stagione Iata “Summer 2023”, operativa fino al 28 ottobre prossimo, prevede 16 rotte programmate, operate da 6 compagnie aeree con fino a 98 voli di linea settimanali. Nel dettaglio sono disponibili collegamenti da/per Barcellona (Ryanair), Brindisi (Ryanair), Bruxelles Charleroi (Ryanair), Bucarest (Ryanair), Cagliari (Ryanair), Catania (Ryanair), Cracovia (Ryanair), Londra Heathrow (British Airways), Londra Stansted (Ryanair), Malta (Ryanair), Olbia (Aeroitalia), Palermo (Ryanair), Rotterdam (Transavia), Tirana (Wizz air), Tirana (Albawings) e Vienna (Ryanair). Tutti i voli sono acquistabili nei siti delle compagnie aeree che operano i collegamenti.