Nuovi servizi per le aziende, accordo Confimi Industria Umbria-Gruppo Barton

Confimi Industria Umbria e il Gruppo Barton "per rispondere alle esigenze di innovazione ICT delle Piccole e Medie Imprese Umbre e con lo scopo di abbattere le barriere economiche, tecnologiche e culturali", spiega una nota, "hanno dato vita ad una collaborazione per l’area business e per l’area residenziale. Il Gruppo Barton infatti metterà a disposizione, per tutte le aziende associate, un consulente dedicato che effettuerà un’assistenza personalizzata guardando con attenzione alle nostre PMI, affinché si riesca insieme a trovare soluzioni ad hoc per il loro business e a superare le inevitabili difficoltà che quotidianamente incontrano".

“Tale convenzione – sottolinea il Presidente di Confimi Industria Umbria, Nicola Angelini - si inserisce nel piano di azioni avviate dalla nostra associazione a supporto dello sviluppo delle PMI e rappresenta una formidabile opportunità per tutte le nostre imprese associate che potranno agevolare i processi di digitalizzazione e quindi accrescere la loro competitività. Inoltre, siamo convinti che in un’epoca dove c’è una forte concorrenza sulle telecomunicazioni, il valore più importante che possiamo pretendere per i nostri associati sia la cura del cliente, che solo una struttura così radicata nel territorio come il Gruppo Barton sarà in grado di soddisfare pienamente”.

“È per noi un piacere - aggiunge Marcello Caputo responsabile della Business Unit – collaborare attivamente e con tecnologie innovative all’ottimizzazione delle attività digitali degli associati Confimi Industria Umbria. Soprattutto in questo momento difficile per le aziende del territorio abbiamo voluto fortemente impegnarci per essere vicini e di supporto a tutte le attività commerciali e industriali della nostra regione. Per questo motivo è nata una collaborazione che ha l’obiettivo di agevolare l’accesso a quegli strumenti tecnologici che nel business fanno senza alcun dubbio la differenza nel rapporto con i propri Clienti, specialmente in momenti come quelli che stiamo vivendo, dove la tecnologia riduce le distanze e crea nuove opportunità. Vicinanza, innovazione e sicurezza sono i valori che animano questa bella partnership”.

L’iniziativa, "che prevede anche promozioni e offerte dedicate agli associati di Confimi Industria Umbria e ai loro dipendenti, punta infatti ad accrescere la diffusione di una corretta cultura digitale, supporto sempre più indispensabile alla naturale evoluzione delle imprese del territorio".