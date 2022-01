NOMINE E POLTRONE Veronica Lazzara: presidente ‘Donne in campo’ di Cia Umbria

Dalla vita metropolitana milanese alla campagna di Umbertide. Veronica Lazzara, neo presidente Donne in campo Cia, è oggi titolare dell’Azienda agricola Valle del Tevere con il titolo di educatrice di fattoria didattica e operatrice sociale. Qui alleva polli da carne e ornamentali, cavalli purosangue (come il campione italiano del derby nel 2017) e cani di razza Labrador, oltre a qualche ettaro di seminativo.

“Il mio primo obiettivo - dice - è quello di costruire un rapporto diretto, fatto di costante dialogo, tra noi imprenditrici agricole del territorio, così da creare una sorta di Distretto delle donne in Umbria, dove la parola d’ordine sia multifunzionalità, ovvero quello che io non posso offrire al mio cliente con la mia azienda, può offrirlo una collega con la sua impresa: ad esempio un agriturismo connesso ad altre attività, come le passeggiate a cavallo nel mio caso, o la visita in vigneto con degustazione di vino in altra azienda magari. Così da creare un’offerta sempre più completa e funzionale. Solo unendoci possiamo crescere”.

Secondo Veronica, il Covid ha amplificato il divario tra generi anche in agricoltura: “Noi donne e mamme abbiamo dovuto destreggiarci tra le nostre aziende e le conseguenze della pandemia, la gestione dei figli con le scuole chiuse in alcuni periodi è stata molto pesante, e l’isolamento nelle aree rurali si è acutizzato con la soppressione di alcuni servizi di trasporto. Molte donne, in emergenza Covid, hanno dovuto scegliere tra famiglia e azienda, questo non è più accettabile”.

Monica Dialuce è la nuova vice presidente Donne in Campo regionale: da sempre ai vertici del Corpo Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, già Commendatore della Repubblica Italiana e titolare dell’agriturismo ‘Poggio del Vento’.