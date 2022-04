NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI Quasar Village, sbarca il nuovo store LiFE Cucine: la cucina e l'arredo personalizzato, come lo vuole il cliente

Una nuova attività commerciale incentrata sulla casa ha aperto i battenti al Quasar Village di Corciano: allo shopping village di Corciano il nuovo store LiFE Cucine, marchio nato nel 2012; si tratta del secondo punto vendita che apre in Umbria, dopo Terni, e dà lavoro a quattro consulenti d’arredo e interior designer che accompagnano il cliente verso progetti personalizzati, gratuiti e visionabili anche in versione tridimensionale con visore 3D.

“Negli ultimi due anni – ha dichiarato Tiziana Zetti, direttrice del Quasar Village –, a causa della pandemia e dei lockdown obbligati, abbiamo imparato a guardare ‘l’ambiente casa’ con occhi diversi, forse a occuparcene di più, dovendolo vivere per più tempo e a volte anche dovendo adibire uno spazio a ufficio per lo smart working. È cresciuto così l’interesse delle persone per i mobili e i complementi d’arredo. Gli spazi della casa sono stati ripensati e rinnovati e la cucina è diventata non solo luogo dedicato alla creatività ai fornelli ma anche spazio di socialità e aggregazione. Si è fatta avanti, poi, una nuova attenzione per i materiali ‘green’ e per la tecnologia. Così abbiamo ampliato l’offerta del nostro centro commerciale con un punto vendita LiFe Cucine, un brand che unisce tutto questo secondo la rigorosa qualità tedesca e l’autentico design italiano del prodotto”.

“Siamo profondamente orgogliosi di questo innovativo concept store in un importante polo commerciale come il Quasar dal cuore green – ha detto Piergiovanni Frigerio, cofondatore e ceo del marchio e della rete LiFE Cucine - Siamo nel posto giusto con un punto vendita che rappresenta appieno la nostra naturale attitudine ad evolvere costantemente. Non vediamo l’ora di far crescere questo secondo punto vendita in un contesto che fa parte della nostra storia e che crediamo abbia grandi potenzialità commerciali – ha aggiunto Alessandro Renzini, titolare del punto vendita di LiFE Cucine a Corciano e direttore retail di Treadim, società che opera nello sviluppo e nella gestione di attività di carattere immobiliare e nel settore retail –. Abbiamo puntato su LiFE perché è un partner all’avanguardia nel settore delle cucine e ci accomuna il medesimo approccio al lavoro fatto di grande dinamicità, flessibilità e volontà di cogliere sempre nuove opportunità e nuove sfide”.