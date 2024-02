Ecoforum di Legambiente, l'economia circolare fa tappa a Magione

Numeri, scenari, criticità e sviluppi del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti in Umbria. Torna L'EcoForum sull'economia circolare dei rifiuti. Legambiente Umbria, venerdì 16 febbraio, dà appuntamento a cittadini, amministratori e addetti ai lavori al Teatro Mengoni di Magione. La settima edizione del dossier umbro, derivato dall’omonimo rapporto nazionale di Legambiente, mira a porre in evidenza le criticità e le virtuosità della gestione dei rifiuti urbani. Si tratta di un momento di analisi e di confronto aperto a tutti i portatori di interesse. Lo scopo è quello di analizzare, valorizzare e premiare l’impegno delle amministrazioni comunali che eccellono nella raccolta differenziata e sollecitare al contempo Comuni e Regione, e in generale i cittadini, a condividere l'obiettivo di una gestione sostenibile dei rifiuti. Saranno presentati dati e numeri aggiornati sulla produzione e sulla raccolta dei rifiuti in Umbria. La giornata si concluderà con la presentazione del Rapporto Comuni Ricicloni 2023 e con la successiva consegna degli attestati ai comuni umbri vincitori. L'EcoForum è promosso e realizzato da Legambiente Umbria, con il patrocinio del Comune di Magione, la collaborazione scientifica di Arpa Umbria, il supporto di Gesenu, TSA, Consorzio Biorepack, Coop Centro Italia, Cartiere di Trevi e il contributo della Cooperativa Pescatori del Trasimeno. L’EcoForum varrà anche come evento di formazione con il riconoscimento dei crediti per giornalisti ed ingegneri, grazie alla collaborazione dei rispettivi ordini professionali.