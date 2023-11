Nomine & Poltrone - Confimi Umbria rinnova il consiglio direttivo

Nicola Angelini è stato riconfermato all’unanimità Presidente di Confimi Industria Umbria, l’Associazione di categoria che rappresenta le piccole e medie imprese.

Nel corso dell’assemblea sono stati eletti anche i membri del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica 4 anni.

“Ringrazio tutti gli imprenditori per la fiducia rinnovata. Mai come oggi è necessario fare sistema per poter contare a livello politico ed istituzionale. Il nostro impegno è quello di difendere la qualità e la forza delle nostre imprese, affinché raggiungano e consolidino gli alti livelli di eccellenza richiesti oggi dal mercato. Gli ultimi anni ci hanno presentato grandi sfide e, anche oggi, sotto il peso di una guerra in Europa, crisi energetica, rincari inesorabili e inflazione, viviamo in periodo di grande incertezza. Le nostre imprese resistono con tenacia, ma le marginalità si erodono e molte aziende rischiano addirittura la chiusura. E’ in momenti come questo che il ruolo delle associazioni e delle rappresentanze diventa ancor più prezioso, per raccogliere le esigenze delle aziende ed essere la voce nel dialogo con le istituzioni e le forze politiche”.

“Come Confimi Industria Umbria – continua Angelini – continueremo a supportare le imprese collaborando con le istituzioni per contribuire a realizzare quelle misure di politica industriale, basate su innovazione industriale, digitalizzazione e transizione green, necessarie per lo sviluppo del tessuto economico e produttivo della nostra regione”.

Angelini, che è al suo secondo mandato, nel 2020 a soli 35 anni è diventato il Presidente più giovani d’Italia del sistema Confimi Industria.

Componenti del nuovo consiglio direttivo: Nicola Angelini – Angelini & Co. Srl – Presidente, Massimiliano Tuveri – Officine Creative Italiane – Vice Presidente, Nico Perini – QDS Project – Tesoriere, Monia Filippetti – Monos & Philip ADV, Roberto Menichetti – Edilsystem Italia, Gianluca Ragni – Umbra Control