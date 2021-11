La vera ricetta del torcolo, perfetto per la colazione

Categoria Dessert

Difficoltà Facile

Tempo 5 minuti preparazione più 30' di cottura Ingredienti Farina 00 g 700 uova 6 zucchero g 500 latte 2 bicchieri olio di semi di arachidi 2 bicchieri limone sia succo che buccia grattugiata lievito 2 bustine stampo per ciambella da 30 cm zucchero a velo per guarnire

Procedimento

In un recipiente capiente versate la farina, rompete le uova e aggiungete man mano tutti gli ingredienti come nell'ordine. Sbattete con fruste elettriche fino a che il composto sia diventato cremoso. Imburrate lo stampo per ciambella e versate il composto, infornando nel forno caldo a 180° per 30 minuti circa. Se il torcolo presenta delle spaccature sulla superficie, è segno che la cottura è terminata.

Una volta raffreddato e sformato, cospargete con zucchero a velo a piacimento.

Varianti

Al momento di infornare il torcolo, potete versare a pioggia sul preparato 100 grammi di gocce di cioccolato, ottenendo così un torcolo con gocce di cioccolato.

La ricetta

Il torcolo, questo dolce tipicamente umbro che in realtà è apprezzato in tutta Italia con il nome di ciambella o ciambellone... Ideale per la colazione, dati i suoi ingredienti semplici è perfetto anche per una merenda sana dedicata ai più piccini. Inoltre, con le sue infite varianti, può lasciare libero sfogo alla fantasia e al gusto! Tempo di preparazione? Veramente minimo! M ail profuma di casa e di coccole della nonna è davvero garantito!

