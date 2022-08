Nella nostra regione è legata al Ferragosto la tradizionale oca arrosto , la cui consumazione, nella tradizione contadina, soprattutto nella Valle Umbra meridionale, avveniva nel momento di trebbiatura del grano o nelle occasioni speciali di festa. Così molto ancora oggi celebrano il classico pranzo ferragostano in compagnia di parenti e amici rivivendo questa antica usaza. La ricetta per preparare l'oca arrosto richiede un po’ di tempo, ma il risultato finale merita...

Pulite e passate alla fiamma l’oca rimuovendo le interiora, lavatela e asciugatela. Salate e pepate la cavità addominale. Tagliate a pezzetti grossolani le interiora e ponete in una padella con olio, sale, pepe, salvia e rosmarino. Per dare più sapore aggiungete un pezzo del prosciutto. Rosolate a fiamma bassa e lsciate insaporire. Tagliate l’orecchio di maiale e insaporite con sale e pepe. Inserite il ripieno nella cassa toracica dell'oca. Cuocete al girarrosto e dopo 30 minuti salate e bagnate con abbondante olio la parte esterna. Aprite a metà con un trinciapollo e servite ben calda.

In Umbria non dire Ferragosto, se non prepari l'oca arrosto! La ricetta originale