Torta morbida all'uva, fragrante dolce d'autunno

Categoria Dessert

Difficoltà Facile

Tempo circa 1 ora

Dosi 4 persone Ingredienti 500 gr uva 200 gr farina 120 gr zucchero di canna 100 gr burro 3 uova 1 dl marsala 1/2 bustina lievito vanigliato q.b. sale q.b. zucchero a velo

Procedimento

Staccare dal grappolo gli acini di una bianca e nera, metterli a bagno in acqua fredda, sgocciolarli, asciugarli. Dividerli a metà, eliminando i semini.

Riunire tutti i mezzi acini in una ciotola, irrorarli con 1 dl di vino Marsala, mescolare bene e lascia insaporire per circa 30 minuti.

In una ciotola montare 3 uova con 100 gr di zucchero di canna e 1 pizzico di sale.

Incorporare, versandolo a filo, 100 gr di burro fuso a bagnomaria e quindi la farina setacciata con 1/2 bustina di lievito vanigliato. Lavorare l'impasto con le fruste elettriche per 5-6 minuti, poi aggiungere l'uva con il Marsala e mescolare bene.

Imburrare i bordi e il fondo di uno stampo e spolverizzalo con lo zucchero di canna rimasto. In alternativa, non imburrare lo stampo e foderalo con carta da forno bagnata e strizzata.

Versare l'impasto della torta all'uva nello stampo e cuocere in forno già caldo a 180° C per circa 45 minuti. Lasciar raffreddare la torta e decorare con zucchero a velo.

La ricetta

Questo periodo dell'anno è quello che ci offre sui tralci e nei filari l'uva matura, pronta per essere consumata sulla tavola o spremuta per dare a sauo tempo buon vino in bottiglia: è tempo di vendemmia.

Con questa ricetta potrai preparare una squisita torta soffice all’uva dalla piacevole consistenza, torta che si presta anche a preparazioni con altre tipologie di frutta fresca come mele o albicocche.

L’uva è in grado di dare alla torta un sapore delicato, rendendola umida e sofficem ideale come dessert alternativo a fine pasto o per una sana colazione o merenda golosa e sana.

